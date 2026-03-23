Какой официальный курс валют 23 марта?

Таким образом, официальный курс доллара США 23 марта торгуется по 43,82 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 7 копеек против 11 марта. В то же время официальный курс евро составляет 50,68 гривны, следовательно его цена выросла на 18 копеек, о чем сообщает Нацбанк.

Читайте также Такие евро не стоит даже держать в руках: НБУ предупредил украинцев

А вот 24 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,83 гривны (+1 копейка);

евро – 50,88 гривны (+20 копеек).

Какой курс в банках и обменниках 23 марта?

Напомним, что по состоянию на утро 23 марта, покупка доллара в банках стоила в среднем по 43,55 гривны (без изменений), а продажа по – по 44,14 гривны (-1 копейка). Покупка евро же проходила по 50,25 гривны (-15 копеек), а продажа – уже по 51,09 гривны (без изменений). Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Какова стоимость валюты на черном рынке 23 марта?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит 23 марта по 44,08 гривны (без изменений), а продажа – по 44,15 гривны (+1 копейка).

(без изменений), а продажа – по (+1 копейка). Покупка евро проходит по 50,90 гривны (-2 копейки), а продажа – по 51,10 гривны (-1 копейка).

Какая стоимость валют в обменниках 23 марта?

Согласно данным finance.ua, доллары в обменниках сейчас покупают в среднем по 43,45 гривны (+ 22 копейки), а продают – по 44,12 гривны (+4 копейки).

(+ 22 копейки), а продают – по (+4 копейки). Евро украинцы покупают по 50,65 гривны (+19 копеек), а продают – по 51,33 гривны (-3 копейки).

