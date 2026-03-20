Який офіційний курс валют?
Офіційний курс долара США 20 березня торгується по 43,96 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 7 копійок проти 19 березня. Офіційний курс євро становить 50,50 гривні, отже його ціна зменшилася на 2 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 23 березня курс валют буде таким:
- долар – 43,82 гривні (-14 копійок);
- євро – 50,67 гривні (+17 копійок).
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 20 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,62 гривні, а продаж – по 44,18 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,11 гривні, а продаж – по 44,15 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,70 гривні, а продаж – по 44,27 гривні.
Чи може гривня знецінитися ще більше?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припустив девальвацію до 45,5 гривні за долар. Такий сценарій виглядає цілком імовірним, оскільки близькі показники вже закладені в макропрогнозах на 2026 рік.
Наприклад, середньорічний курс долара у прогнозі МВФ становить 45,3 гривні, тоді як урядовий прогноз – 45,7 гривні.
Експерт також зауважив, що саме на такі орієнтири спираються бюджетні надходження. Водночас американська валюта безпосередньо впливає на вартість імпортних товарів та інфляційні процеси, а її подорожчання відносно гривні створює додаткові можливості для експортерів.