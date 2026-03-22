Якою буде ситуація наприкінці березня?

Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Експерт розповів про обставини, які можуть позначитися на поточних коливаннях курсів, але навряд є загрозливими.

Дивіться також Чому курс валют відрізняється у банках і обмінниках – де шукати кращу ціну

Попит на валюту частково врівноважуватимуть агрокомпанії, які досі активно продають її надлишок напередодні посівної.

Однак не варто забувати про "жваву" поведінку імпортерів енергоресурсів, яким валюта потрібна для закупівель пального. Саме цей незвично високий для сезону попит впливає на ситуацію на ринку, адже наразі він переважає пропозицію.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Звісно, якщо події на Близькому Сході ущухнуть або бодай стануть більш-менш прогнозованими, колотнеча на нафтовому ринку припиниться, а ціни розвернуться в бік зниження, то й поведінка українських імпортерів також дещо вгамується

Проте наразі ситуація мінлива – немає жодних гарантій, що світ взагалі повернеться у стан "до війни на Близькому Сході".

За такого розвитку подій ключова роль на українському валютному ринку залишатиметься за Нацбанком. Саме завдяки інтервенціям регулятор зможе стримувати дисбаланс між попитом і пропозицією та не допустити надмірного зростання курсу. Режим "керованої гнучкості" фактично убезпечуватиме ринок від потрясінь.

Водночас імовірні доволі відчутні щоденні курсові коливання, однак наприкінці торгів курс долара залишатиметься відносно збалансованим. Саме підвищена волатильність має шанси стати ознакою останніх днів березня.

Яким буде курс євро в Україні?

Курс євро в Україні формується на основі світових торгів у парі з доларом. Наприкінці першого місяця весни його основні коливання очікують у вузькому проміжку – від 51 до 51,5 гривні.

Відносну стабільність європейської валюти експерт пояснює змінами на глобальних ринках: долар зміцнюється, оскільки інвестори знову обирають його як більш надійний актив.

Цікаво! У період 23 – 29 березня співвідношення долара до євро перебуватиме в межах 1,14 – 1,15, тож курс європейської валюти виглядає навіть більш передбачуваним.

Україна перебуває у стані війни, а стратегія регулятора спрямована саме на те, щоб убезпечити економіку від різких потрясінь,

– нагадав банкір.

Характеристики ринку з 23 по 29 березня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 43,75 – 44,35 гривні за долар і 49,5 – 52 гривні за євро; на готівковому ринку 44 – 44,5 гривні за долар і 50,5 – 52 гривень за євро.

Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 грн гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 23 березня. Долар коштуватиме 43,82 гривні, тоді як євро – 50,67 гривні.