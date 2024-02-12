Про неймовірний успіх компанії Nvidia повідомив в аналітичній записці головний інвестиційний стратег з Bank of America.

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Компанія Nvidia коштує більше, ніж фондовий ринок в Китаї

Зокрема, експерт зазначив, що подорожчання Nvidia на 600 мільярдів доларів за останні два місяці збільшило її ринкову капіталізацію до 1,7 трильйона доларів. Тож тепер вартість техгіганта, який торік був серед головних переможців на ринку, дорівнює загальній капіталізації всіх публічних китайських компаній на Гонконзькі фондовій біржі, згідно з визначенням H-акцій (цінні папери компаній з материкового Китаю, які торгуються на біржі у Гонконгу).

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За 2023 рік цінні папери компанії зросли на 239%. Тоді як з початку поточного року акції виробника мікросхем додали на ринку 41%. Лише дві американські компанії коштують більше ніж Nvidia: Microsoft та Apple, згідно з даними Global Ranking. На момент створення цього матеріалу, акції Nvidia торгуються за ціною на рівні 736 доларів за штуку, а поточна ринкова капіталізація компанії становить понад 1,8 трильйона доларів.

Варто нагадати, що низка непростих економічних викликів спровокували падіння акцій у Китаї. Йдеться про тьмяне економічне зростання, серйозні проблеми на ринку нерухомості, дефляцію тощо. Для прикладу, китайські та гонконзькі акції втратили 6,3 трильйона доларів після досягнення пікового рівня у 2021 році. У результаті Індекс Hang Seng, орієнтир для китайських акцій, що котируються на Гонконзькій фондовій біржі, обвалився на 26% за минулий рік і на 8% з початку 2024 року.