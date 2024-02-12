Міністерство економіки Японії виділяє додаткові 300 мільйонів доларів на дослідження чипів. Ключова ціль відомства – збільшення конкурентоспроможності країни у цій галузі.

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Японія робить ставку на мікросхеми

Ці кошти спрямують на підтримку дослідницької групи, яка працює над створенням передових технологій виробництва мікросхем. Ця програма є частиною загальнонаціонального поштовху до зростання виробництва напівпровідників у Японії.

Міністерство економіки Японії також повідомило, що погодило передачу досліджень у сфері передових технологій виробництва на аутсорсинг Центру передових напівпровідникових технологій (LSTC), який створили задля об'єднання японських дослідників у низці галузей. Йдеться про такі:

Нанотехнології;

Матеріали та штучний інтелект.

Ще одна ціль – підтримка виробництва мікросхем у державній корпорації Rapidus Corp. Відтак до 2026 року у LSTC планують розробити ноу-хау з виробництва мікросхем з технологічними нормами 1,4 нм, яким вона планує поділитися з Rapidus.

Чому мікросхеми настільки важливі для сучасного світу Річ у тому, що сьогодні жоден побутовий електричний прилад не вийде створити без чипів. Для виробництва таких елементів має бути високотехнологічне виробництво і мільярдні інвестиції. Мікросхеми також називають "кров'ю економіки".

Нагадаємо, що у 2023 році акції американської компанії Nvidia, яка спеціалізується на створенні напівпровідників, графічних процесорів та інших товарів зросли в ціні на понад 230%.