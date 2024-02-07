Китайська економіка оговтується від пандемії коронавірусу значно повільніше, ніж прогнозували більшість експертів. До того ж більшість викликів, з якими стикається країна добре відомі, результатом яким може бути спіраль з боргів та дефляції.

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Китай може загрузнути у проблемах

На сьогодні до головних проблем Китаю відносять дефляцію, старіння населення, кризу на ринку нерухомості та дуже "бичачі" настрої щодо китайських акцій ("бики" активізуються під час падання на ринках). Думки експертів щодо ситуації в Китаї розділилися.

Що таке дефляція Це ситуація, коли впродовж певного періоду часу рівень цін в економіці знижується. Іншими словами – це підвищення купівельної спроможності національної валюти.



Проте розділяють "хорошу" та "погану" дефляцію. У першому випадку, ціни падають через зменшення витрат, а у другому – у зв'язку з падінням попиту.

Деякі економісти та стратеги з Волл-стріт досить скептично оцінюють шанси Пекіна на відновлення економіки. Натомість дослідники з Інституту міжнародних фінансів мають більш оптимістичний прогноз. Вони очікують, що за 2024 рік економіка Китаю зросте на 5%, що вище консенсусу на рівні 4,6%. Також наголошують, що розвиток ситуації буде залежати від дій китайської влади.

Нагадаємо, що китайські та гонконзькі акції втратили 6,3 трильйона доларів після досягнення пікового рівня у 2021 році. Водночас офіційний Пекін робить усе, аби зупинити падіння довіри інвесторів. Регулятори навіть планували проінформувати про ситуацію на ринку лідера Китаю Сі Цзіньпіна.