Чи реально в Україні обміняти монети євро

Більшість центробанків у світі випускають два формати валюти – паперові банкноти та металеві монети. Якщо з обміном банкнот ситуація загалом зрозуміла, то щодо обміну монет виникає чимало питань.

Чи можна в Україні обміняти монети євро

Національний банк України визначає, що клієнт має узгоджувати можливість обміну монети іноземної валюти безпосередньо з окремою фінансовою установою. Зокрема, це стосується обміну монет євро.

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Тобто НБУ не зобов'язує уповноважені установи проводити валютно-обмінні операції з монетами євро. Нагадаємо, що в Україні валютно-обмінні операції з готівковою валютою здійснюють такі уповноважені установи:

банки;

небанківські фінансові установи;

оператори поштового зв’язку.

Усі ці установи зобов'язані отримати ліценцію на ведення такого виду діяльності.

Також додамо, що в Україні дійсні банкноти євро номіналами 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Усі ці купюри є законним засобом для готівкових платежів. Крім того, їх можна обмінювати в будь-якій країні.