Можно ли в Украине обменять монеты евро

Национальный банк Украины определяет, что клиент должен согласовывать возможность обмена монеты иностранной валюты непосредственно с отдельным финансовым учреждением. В частности, это касается обмена монет евро.

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То есть НБУ не обязывает уполномоченные учреждения проводить валютно-обменные операции с монетами евро. Напомним, что в Украине валютно-обменные операции с наличной валютой осуществляют следующие уполномоченные учреждения:

банки;

небанковские финансовые учреждения;

операторы почтовой связи.

Важно! Все эти учреждения обязаны получить лицензию на ведение такого вида деятельности.

Также добавим, что в Украине действительны банкноты евро номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. Все эти купюры являются законным средством для наличных платежей. Кроме того, их можно обменивать в любой стране.