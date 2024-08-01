Чи можна в Україні обміняти монети євро
Національний банк України визначає, що клієнт має узгоджувати можливість обміну монети іноземної валюти безпосередньо з окремою фінансовою установою. Зокрема, це стосується обміну монет євро.
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Тобто НБУ не зобов'язує уповноважені установи проводити валютно-обмінні операції з монетами євро. Нагадаємо, що в Україні валютно-обмінні операції з готівковою валютою здійснюють такі уповноважені установи:
- банки;
- небанківські фінансові установи;
- оператори поштового зв’язку.
Також додамо, що в Україні дійсні банкноти євро номіналами 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Усі ці купюри є законним засобом для готівкових платежів. Крім того, їх можна обмінювати в будь-якій країні.