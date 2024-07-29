Які євро можна обмінювати в Україні

На сьогодні Європейський центральний банк випускає купюри з номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. До 2019 року була ще банкнота у 500 євро, проте регулятор вивів її з обігу та припинив випускати.

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Рішення про виведення банкноти у 500 євро з обігу було обумовлене тим, що її досить рідко використовували у торгових операціях, але часто підробляли. Усі банкноти від 5 до 200 євро – це законний засіб для готівкових платежів. Їх також можна обмінювати у будь-якій країні.

Що відомо про євро Це офіційна валюта 20 з 27 країн Європейського Союзу, відомих як Єврозона, де проживає понад 336 мільйонів осіб. Цю грошову одиницю запровадили у 1999 році на заміну екю. Проте в готівковому обігу євро перебуває з 2002 року.

Крім банкнот ЄЦБ випускає монети євро з такими номіналами: