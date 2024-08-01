Скільки готівки можна зняти у банкоматах на сьогодні
Обмеження на зняття готівки в Україні пов'язано з тим, що в Україні діє воєнний стан, який ввели 24 лютого 2022 року. Згідно з рішенням Національного банку України, у гривні людина можна знімати до 100 тисяч гривень за день. Це ліміт для людей, які знаходяться на території України.
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Тоді як українцям за кордоном діє обмеження до 12 500 гривень на тиждень – від понеділка до неділі. Водночас гранична сума для операцій з карткою за межами України становить до 100 тисяч гривень на місяць.
Українські банки мають власні ліміти на зняття готівки у банкоматах:
- У "ПриватБанк" з банкомата можна зняти 20 тисяч гривень за один раз. При цьому наступну операцію можна буде здійснити лише через 3 години.
- Гранична межа в державному "Ощадбанку" становить 50 тисяч гривень на добу. Кредитор не обмежує кількість операцій, проте цей показник не повинен перевищувати добовий ліміт.
- Ліміт на зняття готівки в банкоматах від "Укрексімбанку" становить 25 тисяч гривень за один раз.
- Тоді як в "Укргазбанку" обмеження на зняття готівки за одну операцію встановили на рівні 5 тисяч гривень, а добовий ліміт становить 20 тисяч гривень.
- Ліміт у "Таскомбанку" становить 10 тисяч гривень на добу;
- "ПУМБ" встановив обмеження на зняття готівки на рівні 20 тисяч гривень на добу.