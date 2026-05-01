Чи можна обміняти долари 2006 року на нові

Наразі чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Себто, доларові купюри, які побачили світ пізніше, мають підлягати вільному обміну.

Які долари обміняти неможливо?

Американський уряд затвердив, що всі банкноти, які відповідають вказаній вище вимозі, залишаються законним платіжним засобом, повідомляє US Currency Education Program.

Фактично, наразі проблеми з обміном можуть виникнути лише, якщо:

банкнота є фальшивою;

або ж має значні пошкодження

Зауважимо, якщо ви маєте підозри щодо справжності банкноти, можна віддати її на експертизу в НБУ. Ця процедура безоплатна. Необов'язково звертатися саме у підрозділ Нацбанку. Також можна оформити цю процедуру через будь-який український банк.

Як стан банкноти впливає на результат обміну?

Стан купюр є вирішальним для результатів обміну. Ще у 2023 році регулятор скасував поняття незначно зношена купюра, повідомляє НБУ.

Відповідно, банкноти з невеликими пошкодженнями вільно обмінюються. Але, за умови, що вони відповідають встановленим вимогам.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,

– наголошує НБУ.

Що робити, якщо купюра сильно зношена?