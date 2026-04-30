У чому особливість нових 100 доларів?

На нових 100 доларах можна знайти інноваційні елементи захисту, повідомляє The U.S. Currency Education Program.

Наприклад, на нових купюрах:

Розміщено рухому 3D стрічку, де є приховані елементи захисту. Їх можна побачити під світлом. Для цього необхідно роздивитися стрічку під різними кутами.

На одязі Франкліна є мікродрук. Це також елемент захисту.

Символ чорнильниці має прихований малюнок дзвоника. Побачити цей елемент можна під світлом.



Чим відрізняються нові 100 доларів від старих

Варто відзначити, що загалом дизайн банкноти зазнав відчутних змін. Наприклад, колір. Тепер купюри сині. Змінилось і їх загальне оформлення. Зокрема, була прибрана рамка біля Франкліна та сам портрет став дещо більший.

Чи можна обміняти "старі" 100 доларів зараз?

В Україні вважаються чинними всі доларові банкноти, випущені після 1914 року, повідомляє НБУ. Відповідно, обмежувати обмін купюр, що відповідають цій вимозі, не можна.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції,

– наголошує НБУ.

Першочергово результат обміну залежить саме від стану банкноти:

купюра з ознаками незначного зношення обмінюється за стандартною процедурою;

а от та, що сильно зношена – віддається на інкасо.

Які нюанси щодо інкасо важливо знати?