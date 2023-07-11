Згідно з останніми даними, заробітна платня у Великій Британії зросла більше, ніж очікували. Це є одним із важливих сигналів, що країна з усіх силам намагається впоратися із викликом у вигляді інфляції.

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Британський фунт зріс до максимуму з весни 2022 року

Офіс національної статистики Великої Британії повідомив, що за три місяці середній рівень тижневих заробітків зріс на 7,3%. Це дані без врахування бонусів. Подібні динаміку цього індикатора раніше фіксували лише двічі.

Після оприлюднення цих даних фунт почав зміцнювати позиції на ринку. Британська валюта подорожчала на 0,5%, досягнувши позначки на рівні 1,291 долара. Це найкращий показник для фунта з квітня 2022 року.

До теми! Для порівняння, долара демонструє негативну динаміку на ринку. На початку торгів в Азії Індекс долара США обвалився до найслабшого значення за 2 місяці. Додамо, що у перший тиждень липня російський рубль зафіксував новий та серйозний обвал. Експерти заговорили про ймовірний технічний дефіцит валюти.

За даними Reuters, фунт досягнув кращих позицій з серпня 2022 року у парі з євро. Ще одним фактор, який сприяв посиленню позицій британської валюти, – це підтримка очікувань ринку щодо подальшого збільшення ключової ставки.

Крім того, фунт стерлінгів у 2023 році демонструє найефективнішу динаміку відносно долара США, зрісши на 6,6%. Усе через те, що у Великій Британії ситуація з інфляцією дещо складніша, ніж в інших країнах. Тож трейдери впевненіше роблять ставку на підвищення процентної ставки Банком Англії.