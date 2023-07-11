Согласно последним данным, заработная плата в Великобритании выросла больше, чем ожидалось. Это один из важных сигналов, что страна изо всех сил пытается справиться с вызовом в виде инфляции.

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Британский фунт вырос до максимума с весны 2022 года

Офис национальной статистики Великобритании сообщил, что за три месяца средний уровень недельных заработков вырос на 7,3%. Это данные без учета бонусов. Подобные динамики этого индикатора ранее фиксировались только дважды.

После обнародования этих данных фунт начал укреплять позиции на рынке. Британская валюта подорожала на 0,5%, достигнув отметки на уровне 1,291 доллара. Это самый лучший показатель для фунта с апреля 2022 года.

К теме! Для сравнения, доллар демонстрирует негативную динамику на рынке. В начале торгов в Азии Индекс доллара США обвалился до слабого значения за 2 месяца. В первую неделю июля российский рубль зафиксировал новый и серьезный обвал. Эксперты заговорили о вероятный технический дефицит валюты.

По данным Reuters, фунт достиг лучших позиций с августа 2022 года в паре с евро. Еще одним фактором, способствовавшим усилению позиций британской валюты, является поддержка ожиданий рынка относительно дальнейшего увеличения ключевой ставки.

Кроме того, фунт стерлингов в 2023 году демонстрирует самую эффективную динамику по отношению к доллару США, вырос на 6,6%. Все потому, что в Великобритании ситуация с инфляцией несколько сложнее, чем в других странах. Так что трейдеры увереннее делают ставку на повышение процентной ставки Банком Англии.