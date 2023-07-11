Останні зміни на ринку для долара США

Під час торгів у вівторок, 11 липня, Індекс долара США коливається на рівні 101,76. Котирування з початку сесії впали на 0,20% під час торгів, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,67 до 101,96.

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Ключові зміни Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це стало піковим рівнем для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало піковим рівнем для цього індикатора за ; Найслабші позиції індекс зафіксував на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Які фактори впливають на долар

Американський долар ослаб щодо кошика з 6 інших валют, оскільки офіційні особи з Федерального резерву подали сигнал про завершення циклу підвищення ключової ставки у досить близькому майбутньому. Вони уточнили, що ще буде кілька раундів зростання цього індикатора задля того, аби знизити все ще досить високу інфляцію.

До теми! Бажаний рівень в інфляції центральний банк США визначив на рівні 2%. У травні 2023 року цей показник зупинився на рівні 4% у річному розрахунку, за даними Trading Economics. Це найнижчий показник з березня 2021 року.

Водночас долар США торгується у досить вузькому діапазоні напередодні оприлюднення критично важливих даних про інфляцію в країні з першою економікою у світі. На початку торгів в Азії Індекс долара США обвалився до мінімального значення за 2 місяці з показником на рівні 101,88 на тлі зміни очікування трейдерів стосовно подальших кроків Федерального резерву, повідомляє видання CNBC.

Нагадаємо, що саме завдяки агресивній монетарній політиці центрального банку США Індекс долара у 2022 році зафіксував рекорд за 20 років. Також додамо, що за другий квартал 2023 року Індекс долара США зріс на 0,8%. Цей індикатор зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.