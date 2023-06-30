Під час торгів, які припали на 28 червня 2023 року, вартість цінних паперів американської компанії сягнула майже 190 доларів за штуку. Цікаво, що ціна акцій зросла всього лише на 1%. Проте це не завадило Apple досягти чергового успіху.

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Новий рекорд Apple

Завдяки подорожчанню акцій ринкова вартість компанії вперше в історії сягнула майже 3 трильйонів доларів. Згідно з даними Refinitiv, це показник зупинився на рівні 2,97 трильйона доларів США. Варто зауважити, що техгігант вже протягом досить тривалого періоду утримує за собою статус найдорожчої компанії у світі. Нагадаємо, що рейтинг 5 найдорожчих компаній світу, на момент створення цього матеріалу, згідно з даними Global Ranking, виглядає так:

Apple – 2,98 трильйона доларів; Microsoft – 2,49 трильйона доларів; Saudi Aramco – 2,07 трильйона доларів; Alphabet (Google) – 1,5 трильйона доларів; Amazon – 1,3 трильйона доларів.

Варто додати, що подорожчання цінних паперів Apple перевершило очікування аналітиків про потенційні прибутки компанії. Повідомляють, що поточна вартість акцій виробника iPhone у 29 разів вища за показники, які прогнозували. Це піковий рівень з лютого 2022 року.

Наразі виділяють декілька причин, які сприяли фінансовому успіху Apple на фондовому ринку. Перш за все йдеться про досить вдалу реалізацію штучного інтелекту. Нагадаємо, що найзаможніші люди світу уже заробили 150 мільярдів доларів завдяки новій технології. Потенціал цього сектору зараз оцінюють вкрай позитивно.

Ще один фактор від якого цього разу виграли акції Apple, який виділяють, – успішне відновлення кількох технологічних гігантів Волл-Стріт, підкріпленого передбаченнями, що Федеральний Резерв наближається до завершення циклу з підвищення процентної ставки.