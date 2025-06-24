Чому мита Трампа викликали дефіцит брухту в ЄС

Мита у 50% на імпорт сталі та алюмінію, що були запроваджені президентом США Дональдом Трампом, різко підвищили інтерес американських компаній до безмитного металобрухту. Це викликало стрибок цін та збільшило обсяги експорту з ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Брухт – це серйозна проблема. Ми виступаємо за введення експортного мита,

– заявив генеральний директор Eurofer (до якої входять Tata Steel, Thyssenkrupp і ArcelorMittal) Аксель Еггерт.

Для чого європейським металургам потрібен брухт

Металобрухт є надзвичайно важливим у стратегії ЄС щодо зниження вуглецевого сліду в металургії: переробка дозволяє скоротити споживання енергії на 95% при виробництві алюмінію та на 80% при виробництві сталі.

Згідно з даними галузевої групи European Aluminium, до якої входять Alcoa, Befesa та AMAG Austria, експорт брухту алюмінію з ЄС до США майже потроївся і досяг 6 028 метричних тонн за перші три місяці 2025 року порівняно з тим же періодом минулого року.

Примітно! Загалом за перший квартал 2025 року експорт алюмінієвого брухту з ЄС становив 345 тисяч тонн. Оскільки США тепер активно утримують брухт усередині країни, ЄС фактично стає основним експортером цієї сировини.

Як зазначається, проблема експорту брухту з ЄС існувала і до введення американських мит на первинний метал. У 2023 році, за даними Eurofer, з ЄС було вивезено рекордну кількість брухту чорних металів — 19 мільйонів тонн, переважно до Туреччини, а також до Індії, Єгипту, Пакистану та США.

За словами голови European Aluminium Пола Восса, європейські виробники не можуть чекати, доки Євросоюз укласти торговельну угоду з адміністрацією Трампа — діяти треба вже зараз. При цьому ЄС, ймовірно, не встигне погодити повноцінну угоду до останнього терміну – 9 липня.

Раніше експортні дозволи не застосовувалися в подібних випадках, але надзвичайні часи вимагають надзвичайних рішень,

– зазначив Восс.

Що відповіла Єврокомісія

Єврокомісія заявила, що перебуває у постійному діалозі з виробниками та переробниками металів та оцінює ситуацію на ринку. Рішення про можливі торгові заходи щодо сталі, алюмінію та міді планується ухвалити у третьому кварталі.

Примітно! Представники галузі зазначають, що різниця в цінах між ринками брухту ЄС та США досягла 750 доларів за тонну.

При цьому саме переробники брухту в Євросоюзі виступають проти обмежень. За словами представників асоціації EuRIC, у ЄС немає нестачі брухту, а внутрішня переробка споживає лише близько 80% пропозиції сталі.