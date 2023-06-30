В ходе торгов, пришедшихся на 28 июня 2023 года, стоимость ценных бумаг американской компании достигла почти 190 долларов за штуку. Интересно, что цена акций выросла всего лишь на 1%. Однако это не помешало Apple добиться очередного успеха.

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Новый рекорд Apple

Благодаря подорожанию акций рыночная стоимость компании впервые в истории достигла почти 3 триллионов долларов. Согласно данным Refinitiv, этот показатель остановился на уровне 2,97 триллиона долларов США. Следует заметить, что техгигант уже в течение достаточно продолжительного периода удерживает за собой статус самой дорогой компании в мире. Напомним, что рейтинг 5 самых дорогих компаний мира, на момент создания этого материала, согласно данным Global Ranking, выглядит так:

Apple – 2,98 триллиона долларов; Microsoft – 2,49 триллиона долларов; Saudi Aramco – 2,07 триллиона долларов; Alphabet (Google) – 1,5 триллиона долларов; Amazon – 1,3 триллиона долларов.

Стоит добавить, что подорожание ценных бумаг Apple превзошло ожидания аналитиков о потенциальных доходах компании. Сообщают, что текущая стоимость акций производителя iPhone в 29 раз выше за прогнозируемые показатели. Это пиковый уровень с февраля 2022 года.

В настоящее время выделяют несколько причин, способствовавших финансовому успеху Apple на фондовом рынке. Прежде всего речь идет о достаточно удачной реализации искусственного интеллекта. Напомним, что самые состоятельные люди мира уже заработали 150 миллиардов долларов благодаря новой технологии. Потенциал этого сектора сейчас оценивают очень положительно.

Еще один фактор от которого на этот раз выиграли выделяющие акции Apple – успешное восстановление нескольких технологических гигантов Уолл-Стрит, подкрепленного предвидениями, что Федеральный Резерв близится к завершению цикла по повышению процентной ставки.