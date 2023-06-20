Як змінилися статки світових компаній

Після успіху проєкту ChatGPT, інвестори почали активно скуповувати акції компаній, які на їх думку можуть стати центрами розвитку штучного інтелекту. Тож найбільше прибутків отримали наступні компанії:

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Meta Plaforms – акції злетіли на 134,5%, а особисті статки Марка Цукерберга зросли на 56,8 мільярда доларів. Його активи нині становлять 102 мільярди доларів.

– акції злетіли на 134,5%, а особисті статки Марка Цукерберга зросли на 56,8 мільярда доларів. Його активи нині становлять 102 мільярди доларів. Oracle – статки засновника компанії Ларрі Еллісона зросли до 138 мільярдів доларів. Сама компанія подорожчала на 50%.

– статки засновника компанії Ларрі Еллісона зросли до 138 мільярдів доларів. Сама компанія подорожчала на 50%. Microsoft – акції компанії подорожчали на 42,7% й досягли рекордної позначки 351,47 долара за штуку.

– акції компанії подорожчали на 42,7% й досягли рекордної позначки 351,47 долара за штуку. NVIDIA – її акції зросли на 192,13%, а в кінці травня компанія стала першим у світі чіпмейкером із капіталізацією понад 1 трильйонів доларів. Очікується, що її виручка у другому кварталі досягне майже 11 трильйонів доларів.

Нагадаємо! Штучний інтелект – це "інтернет-роботи", які можуть розв'язувати прості задачі та постійно навчаються. Наприклад вони можуть написати текст на задану тему або згенерувати картинку.

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