Як змінилися статки світових компаній
Після успіху проєкту ChatGPT, інвестори почали активно скуповувати акції компаній, які на їх думку можуть стати центрами розвитку штучного інтелекту. Тож найбільше прибутків отримали наступні компанії:
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- Meta Plaforms – акції злетіли на 134,5%, а особисті статки Марка Цукерберга зросли на 56,8 мільярда доларів. Його активи нині становлять 102 мільярди доларів.
- Oracle – статки засновника компанії Ларрі Еллісона зросли до 138 мільярдів доларів. Сама компанія подорожчала на 50%.
- Microsoft – акції компанії подорожчали на 42,7% й досягли рекордної позначки 351,47 долара за штуку.
- NVIDIA – її акції зросли на 192,13%, а в кінці травня компанія стала першим у світі чіпмейкером із капіталізацією понад 1 трильйонів доларів. Очікується, що її виручка у другому кварталі досягне майже 11 трильйонів доларів.
Найбільша криптобіржа світу за 24 години втратила майже мільярд доларів
- Американський регулятор висунув звинувачення проти криптобіржі, які пов'язані з порушеннями законодавчої бази про цінні папери у США.
- Йдеться про фінансові махінації, зловживання коштами клієнтів та наданні оманливої інформації інвесторам та регуляторам. Загалом проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпенгу Чжоу американський регулятор висунув 13 звинувачень.
- Капітал Чанпенгу Чжоу посідає 54 сходинку серед найзаможніших людей у світі. Останні втрати бізнесмена оцінюють у 1,33 мільярда доларів або 4,9%.