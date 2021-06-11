Нафта – це один з найприбутковіших та найризиковіших активів у світі. Вартість "чорного золота" залежить як від глобальної політичної ситуації, так і від багатьох інших факторів. Водночас ціна нафти протягом багатьох років тримається на стабільно високій позначці, що привертає увагу нових інвесторів. Наразі найбільшою популярність користуються марки нафти Brent та WTI.

Важливо Індекс DAX оновив історичний рекорд: як інвесторам заробити на відновленні економіки Німеччини

Попит на нафту та нафтопродукти зростає

Пандемія поступово закінчується, відповідно скасування карантинних обмежень – питання часу. На фоні цього зростає попит на нафту і нафтопродукти. Крім того, продовження успішної масової вакцинації теж позитивно впливає на цей сектор. На фоні цього зростає попит на нафту і нафтопродукти. Експерти ставлять на довготривалість цієї динаміки. Це може призвести до нового буму цін на "чорне золото".

Це пов'язано з бажанням людей надолужити згаяне: знову вільно пересуватися та подорожувати. Зростання цін на нафту також обумовлене й наближенням періоду відпусток, коли люди відправляться в далекі поїздки, в тому числі й на автомобілях,

– розповіла Галина Танащук, трейдер-аналітикиня Київської філії Міжнародної академії біржової торгівлі.

На цьому можна заробити

Фахівці компанії Forex Club підготували інвестиційну ідею "Нафта готується до зростання світової економіки", яка дозволяє заробити на подорожчанні важливого ресурсу. Ця інвестиційна ідея розрахована для нафти марки West Texas Intermediate. Нафта WTI має досить великий потенціал до зростання котирувань і дозволяє отримати хороший прибуток –до 120%.

Цікаво Сальвадор перетворить вулкани на джерело енергії для майнінгу біткойна

Перспективна інвестиційна ідея розрахована на 3 місяці та закінчується в першій декаді серпня. Однак, це не означає, що інвестор зобов'язаний закрити свою угоду в зазначений термін. Якщо прибуток влаштовує клієнта, то він може закрити угоду раніше або тримати свою позицію до припинення дії інвестідеї. У Forex Club наголосили, що нафта, залишається традиційним активом, в який вигідно інвестувати як під час кризи, так і у період зростання економіки. Головне, ретельно слідкувати за ситуацією на ринку і вчасно реагувати на зміни. Не зволікайте.

Секрети вигідних інвестицій у чорне золото: дивіться відео