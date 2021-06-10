DAX – це найважливіший фондовий індекс Німеччини, який зображає динаміку котирувань найбільших компаній ФРН. На відміну від багатьох інших індексів, DAX оновлюється після закриття головної фондової біржі. При цьому інструмент використовує ціни ф’ючерсних контрактів на наступний день.

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Індекс DAX нещодавно оновив свій історичний рекорд

Трейдер-аналітик Київської філії Міжнародної академії біржової торгівлі Віктор Божко зазначив, що економіка Німеччини є найбільшою і найстабільнішою економікою серед усіх країн Єврозони. Країна досить успішно справляється з коронакризою. Перш за все, це пов'язано з високими темпами масової вакцинації населення. На фоні цього, очікування щодо зняття карантинних обмежень є абсолютно логічним.

Цей крок призведе до стрімких темпів відновлення економіки. Індекс DAX є одним з основних індикаторів економіки Німеччини. Тож, відновлення економіки впливатиме на зростання індексу.

На відновлення економіки Федеральної Республіки Німеччини (ФРН) вливає не лише вдала кампанія вакцинації. Динаміка індексу також залежить від сезонного фактора. За останні 30 років індекс DAX з другої половини травня й аж до кінця липня традиційно демонструє впевнену висхідну динаміку.

"DAX. Час купувати"

Вдала кампанія з вакцинації у світі має позитивний ефект на показники фондових ринків. А враховуючи сезонний фактор, DAX стає привабливим як для початківців, так і для інвесторів з досвідом. Заробити на зростанні економіки Німеччини можуть й українські вкладники. Експерти компанії Forex Club розробили спеціальну інвестиційну ідею "DAX. Час купувати". Ця ідея дозволяє клієнту розраховувати на дохід у діапазоні від 24% до 96% залежно від консервативного чи агресивного сценарію інвестування відповідно. Її основна суть полягає в покупці індексу DAX. Цю ідею варто обрати тому, що інвестор отримає можливість заробити значну суму за досить короткий проміжок часу.

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Як отримати доступ до вигідної інвестиційної ідеї

Для того, щоб отримати інвестиційну ідею "DAX. Час купувати" вкладнику достатньо відкрити та поповнити рахунок в компанії Forex Club. Після цього необхідно буде подати заявку для підключення до цієї інвестиційної ідеї. Це можна зробити в офісі або з допомогою персонального менеджера телефоном. Відразу після опрацювання запиту клієнт отримає всю інформацію щодо інвестиційної ідеї на електронну пошту, включаючи такі деталі як: