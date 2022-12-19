Російський рубль у понеділок, 19 грудня 2022 року, впав до найнижчого рівня проти долара США за понад 6 місяців. Є кілька факторів, які тиснуть на офіційну валюту Росії.

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Новий обвал російського рубля

Рубль ослаб на 2,4% на валютному ринку. Курс зупинився на рівні 66,22 рубля за американський долар. Це найгірший результат грошової одиниці держави-агресорки з 30 травня. Усе через побоювання щодо доходів офіційної Москви.

Річ у тому, що ціни на нафту залишаються на досить низькому рівні, тоді як кількість санкцій збільшується. Зокрема, ЄС на днях погодив 9 пакет санкційних обмежень проти Росії. Ба більше, з грудня почало працювати нафтове ембарго та цінова стеля на рівні 60 доларів за барель.

Крім того, варто нагадати, що російський бюджет суттєво залежить саме від продажу сировинних товарів. Проте зараз Росія вимушена не лише змінювати напрямки експорту, але й продавати свою нафту за істотно нижчими цінами від ринкових показників.

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