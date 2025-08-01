Скільки заробляє Макс Ферстаппен?

З моменту дебюту в складі Toro Rosso у 2015 році, коли він став наймолодшим пілотом в історії Формули-1 у віці всього 17 років, фінансове становище Макса Ферстаппена зазнало значних змін. Якщо у 2019 році його капітал оцінювався в 62 мільйони доларів, то до сезону 2024/2025 ця цифра значно зросла, пише 24 Канал з посиланням на Racingnews365.

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Таке різке зростання пояснюється не тільки його спортивними успіхами, але і вигідними спонсорськими контрактами та грамотними інвестиціями.

З чого складаються статки Ферстаппена?

Сукупний капітал голландського гонщика формується з декількох ключових джерел:

заробітна плата у Формулі-1;

бонуси за результати;

рекламні контракти;

інвестиції;

призові виплати.

Яка зарплата Ферстаппена?

За різними оцінками, щорічна зарплата Ферстаппена становить близько 65 мільйонів доларів без урахування бонусів. Це робить його найбільш високооплачуваним гонщиком на стартовій решітці. До того ж він отримує додаткові доходи завдяки призовим і бонусам від команди.

Важливо! Одним з напрямків інвестицій пілота є нерухомість, що також сприяє зростанню капіталу.

Спонсори Ферстаппена у 2025 році:

Jumbo – мережа супермаркетів;

Heineken – міжнародна пивоварна компанія;

Viaplay – стрімінговий відеосервіс;

EA Sports – відомий розробник відеоігор.

У сукупності з рекламними контрактами статки Ферстаппена дорівнюють приблизно 210 мільйонів доларів.

Чи змінить Ферстаппен команду?

Макс Ферстаппен вже тривалий час співпрацює з Red Bull Racing та підписав з командою семирічний контракт до кінця сезону 2028 року.

Ходили чутки, що Ферстаппен може піти раніше, але перед стартом Гран-прі Угорщини пілот офіційно підтвердив, що залишається в команді на сезон-2026.

Хто є найбільш високооплачуваним гонщиком Формули-1?

Якщо розглядати загальні статки, то лідером серед гонщиків Формули-1 залишається Льюїс Хемілтон. За оцінками, його капітал становить близько 285 мільйонів доларів, що робить його найбагатшим пілотом в історії серії.