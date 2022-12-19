У 2022 році Росія, яка почала 24 лютого повномасштабну війну проти України, зіткнулася із потужними санкціями, виходом із ринку багатьох іноземних компаній та інвесторів.

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Найбільший обвал за рік

За цей рік російський фондовий індекс РТС, деномінований у доларах, обвалився на 34,9%. Згідно з даними видання Bloomberg, це найгірша динаміка індексу відразу у двох валютах:

У перерахунку на національні валюти серед 92 індексів ,

валюти серед , А також одним із найгірших результатів у перерахунку на долари.

Паралельно Індекс Московської біржі, де розрахунок проводять у російських рублях, майже за 12 місяців обвалився на 44%. Додають, що за підсумками року це падіння може стати наймасштабнішим з 2008 року, коли була остання глобальна криза. Нагадаємо, що з початку 2022 року фіксували кілька серйозних обвалів цього показника:

У перший день повномасштабного вторгнення акції багатьох російських приватних та державних компаній на Московській біржі пішли у стрімке піке;

акції багатьох російських приватних та державних компаній на Московській біржі пішли у стрімке піке; Наприклад, наприкінці вересня 2022 року Індекс московської біржі впав майже 9% та обвалився нижче важливої позначки – 2000.

Індекс московської біржі впав майже та обвалився нижче важливої позначки – 2000. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, це мінімальне значення з 2017 року.

Інвестори активно покидали ринок Росії у 2022 році

У зв'язку із масштабними санкціями проти офіційної Москви чимало інвесторів вирішили покинути російський ринок. Цікаво, що громадянам так званих "недружніх" країн досі заборонено продавати їхні активи в Росії.

Місцевим інвесторам не вистачило фінансових потужностей, щоб втримати ринок на стабільному рівні. Аналітик компанії InTouch Capital Markets Петро Матіс заявив, що навряд чи у майбутньому ситуація покращиться, адже на економіку Росії тиснуть санкційні обмеження.

Ба більше, за його словами, побоювання щодо потенційної глобальної рецесії також вплинуть на доходах Росії на сировинному ринку. Перш за все йдеться про продаж нафти. Нагадаємо, що криза, найімовірніше, негативно вплине на попит. Тож акції не будуть мати потенціалу для подорожчання без нових потоків капіталу, обмежених західними санкціями.