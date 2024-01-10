Проте Об'єднані Арабські Емірати нещодавно ухвалили рішення не пропускати у свої води судна під прапором Камеруну. Головна причина – ймовірна причетність цих суден до транспортування російської нафти.

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ОАЕ заборонили суднам під прапором Камеруну зайти у свої води

Річ у тому, що Росія зуміла зібрати величезний тіньовий флот нафтових танкерів, аби гарантувати транспортувати свою сировину в обхід санкцій. Тут і з'являється Камерун, адже вважають, що на частину цього флоту повісили прапор саме цієї країни.

Варто врахувати, що ще у 2023 році судна Камеруну можуть не пройти перевірку на безпеку під час заходу в порти. Додають, що з 14 суден під прапором Камеруну, які можуть перевозити російську нафту, 11 зробили це впродовж останніх 12 місяців.

Також нагадаємо, що наприкінці року стало відомо, що низка російських суден з нафтою застрягли біля берегів Індії. Річ у тому, що у росіян виникли проблеми із відкриттям рахунків у банках ОАЕ. Крім того, чиновник з держави-агресорки розповів про зміну географії ринків збуту для нафти за останні 2 роки. За його словами, на сьогодні майже 90% сировини Росія продає лише до двох країн: Китаю та Індії.