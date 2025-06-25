Які ціни на нафту

У середу, 25 червня, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2%, до 68,45 долара за барель. Вартість американської нафти WTI зросла на 1,9%, до 65,61 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Цікаво! У вівторок, 24 червня, ціни на Brent і WTI опустилися до мінімальних значень з 10 і 5 червня відповідно — до того, як 13 червня Ізраїль завдав удару по ключових військових та ядерних об'єктах Ірану.

Якими будуть ціни на нафту

За словами незалежного аналітика Тіни Тенг, найближчим часом нафта, ймовірно, торгуватиметься в діапазоні 65-70 доларів за барель. Трейдери очікують на публікацію нових макроекономічних даних у США та рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою.

Інвестори також чекають на щотижневий звіт Міненерго США про запаси нафти та палива, який має бути опублікований у середу.

Примітно! Згідно з галузевими даними, запаси сирої нафти в США за тиждень, що завершився 20 червня, скоротилися на 4,23 мільйона барелів.