Рішення банків в ОАЕ напряму пов'язане із затримками танкерів із російською нафтою, які прямували до Indian Oil Corp. Головна причина – проблеми з оплатою.

Зверніть увагу Підготуйтеся до 2024 року на вигідних умовах: як зробити фінансовий ривок

Як Росія продає нафту до Індії

Найбільший нафтопереробний завод в Індії через проблеми із транспортування російської нафти Sokol був вимушений оперативно купувати сировину на Близькому сході, а також використовувати власні резерви.

До теми! Indian Oil Corp. уклала річну угоду з компанією "Роснафта" на купівлю російської нафти різних сортів. Для прикладу, за постачання марки нафти Sokol відповідає дочірня компанія "Роснафти" – ТОВ "Сахалін-1".

Ще один важливий момент, який обов'язково варто враховувати, – Індія та Росія проводять торгові операції щодо нафти у національній валюті ОАЕ. Йдеться про дирхами. Річ у тому, що уряд раніше порадив сторонам не використовувати китайські юані для цих операцій. При цьому приватні нафтопереробні підприємства продовжують використовувати юань, оскільки у них відсутня альтернатива.

Рішення ОАЕ щодо відкриття рахунків

Джерела Reuters повідомляють, що ТОВ “Сахалін-1” не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ для платежів за нафту у дирхамах. Саме це призвело до того, що приблизно 5 мільйонів барелів російської нафти застрягли на шляху до Індії. На сьогодні ці судна буквально дрейфують в Індійському океані та в Бенгальській затоці.

Додамо, що російський чиновник розповів про зміну географії ринків збуту для нафти за останні 2 роки. За його словами, на сьогодні майже 90% сировини Росія продає лише до двох країн: Китаю та Індії.