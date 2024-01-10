Однако Объединенные Арабские Эмираты недавно приняли решение не пропускать в свои воды суда под флагом Камеруна. Главная причина – вероятная причастность этих судов к транспортировке российской нефти.

Обратите внимание Мнения экспертов разделились: чего ждать от биткоина в 2024 году

ОАЭ запретили судам под флагом Камеруна зайти в свои воды

Дело в том, что Россия сумела собрать огромный теневой флот нефтяных танкеров, чтобы гарантировать транспортировку своего сырья в обход санкций. Здесь и появляется Камерун, ведь считают, что часть этого флота повесили флаг именно этой страны.

Следует учесть, что еще в 2023 году суда Камеруна могут не пройти проверку безопасности во время захода в порты. Добавляют, что из 14 судов под флагом Камеруна, которые могут перевозить российскую нефть, 11 сделали это за последние 12 месяцев.

Также напомним, что в конце года стало известно, что ряд российских судов нефтью застряли у берегов Индии. Дело в том, что у россиян возникли проблемы с открытием счетов в банках ОАЭ. Кроме того, чиновник из государства-агрессорки рассказал об изменении географии рынков сбыта для нефти за последние 2 года. По его словам, на сегодня почти 90% сырья Россия продает только в две страны: Китай и Индию.