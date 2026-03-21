Як платити за газ по-новому?

Правила оплати за газ в Україні зазнали змін, і споживачам варто врахувати нові технічні нюанси під час здійснення платежів. Це стосується оновлення платіжних реквізитів, які відтепер застосовуються для всіх розрахунків із Нафтогаз України і вже відображаються у квитанціях.

Для більшості клієнтів ці зміни відбудуться непомітно: у сервісах компанії, зокрема в особистому кабінеті, застосунках і платіжках, реквізити оновлюються автоматично. Так само це стосується банків-партнерів.

Важливо! Тим, хто користується збереженими шаблонами або вводить дані вручну, варто перевіряти актуальність реквізитів перед оплатою.

Крім того, для споживачів розширено можливості оплати. Зокрема, доступний застосунок "Куб", де можна не лише сплатити рахунок, а й передати показники лічильника. Також залишаються доступними інші канали - особистий кабінет, онлайн-сервіси та банківські застосунки.

ʼТаким чином, зміни стосуються передусім технічної частини розрахунків. Щоб уникнути помилок, варто користуватися актуальними реквізитами та уважно перевіряти дані перед оплатою.

Чи потрібно вказувати призначення платежу при оплаті за газ?

Практично важливий момент для споживачів – це правильне заповнення призначення платежу. Обов’язково потрібно зазначати номер особового рахунку, адже саме він дозволяє коректно зарахувати кошти.

Зверніть увагу! Без цього платіж може оброблятися довше або потребуватиме додаткової перевірки.

Як пояснюють у компанії Нафтогаз, навіть у разі оплати за старими реквізитами кошти не втрачаються і зараховуються на рахунок. Однак наступні платежі необхідно здійснювати вже за оновленими даними, щоб уникнути затримок.

