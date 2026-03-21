Как платить за газ по-новому?

Правила оплаты за газ в Украине претерпели изменения, и потребителям стоит учесть новые технические нюансы при осуществлении платежей. Это касается обновления платежных реквизитов, которые отныне применяются для всех расчетов с Нафтогаз Украины и уже отображаются в квитанциях.

Для большинства клиентов эти изменения произойдут незаметно: в сервисах компании, в частности в личном кабинете, приложениях и платежках, реквизиты обновляются автоматически. Так же это касается банков-партнеров.

Важно! Тем, кто пользуется сохраненными шаблонами или вводит данные вручную, стоит проверять актуальность реквизитов перед оплатой.

Кроме того, для потребителей расширены возможности оплаты. В частности, доступно приложение "Куб", где можно не только оплатить счет, но и передать показатели счетчика. Также остаются доступными другие каналы - личный кабинет, онлайн-сервисы и банковские приложения.

таким образом, изменения касаются прежде всего технической части расчетов. Чтобы избежать ошибок, стоит пользоваться актуальными реквизитами и внимательно проверять данные перед оплатой.

Нужно ли указывать назначение платежа при оплате за газ?

Практически важный момент для потребителей – это правильное заполнение назначения платежа. Обязательно нужно указывать номер лицевого счета, ведь именно он позволяет корректно зачислить средства.

Обратите внимание! Без этого платеж может обрабатываться дольше или потребует дополнительной проверки.

Как объясняют в компании Нафтогаз, даже в случае оплаты по старым реквизитам средства не теряются и зачисляются на счет. Однако последующие платежи необходимо осуществлять уже по обновленным данным, во избежание задержек.

