Що таке нічний та денний тарифи?

Щоб менше платити за електроенергію, можна встановити лічильник на декілька зон, повідомляє ПРИКАРПАТЕНЕРГО.

Наприклад, при двозонному лічильнику, тариф ділиться на 2 частини:

з 07:00 до 23:00 години – денний тариф, він складає – 4,32 гривні за кіловат,

а 23:00 до 07:00 години – нічний – 2,16 гривні за кіловат.

Також є лічильники на 3 зони. У них розмір тарифу розраховується дещо складніше:

з 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 – діє коефіцієнт 1, відповідно, тариф – 4,32 гривні за кіловат;

з 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00 – коефіцієнт 1,5, відповідно, плата складає – 6,48 гривні за кіловат.

з 23:00 до 07:00 – коефіцієнт 0,4, отже тариф – 1,73 гривні за кіловат.

Чи зросте тариф на електроенергію з 1 травня?

Тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 травня не планують підвищувати. Він залишатиметься на рівні 4,32 гривні за кіловат, повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. Таким чином зменшуємо фінансове навантаження на родини.

Важливо! Теперішній тариф на електроенергію діятиме щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Чи дійсно використання лічильника "день-ніч" дозволяє зекономити?