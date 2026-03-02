Що відомо про тарифи на газ зараз?
Тариф на газ не має змінюватись, як мінімум до кінця опалювального сезону, повідомляє видання "Мінфін".
Читайте також Частині українців знизять комуналку: кому зменшать платіжки вже у березні
Більшість українців обслуговує ТОВ "Нафтогаз". Нагадаємо, саме ця компанія виступила постачальником останньої надії. Наразі тариф для побутових споживачів тут складає – 7,96 гривні за кубометр.
У інших постачальників розцінки такі:
- ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;
- ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;
- ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;
- ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;
- ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;
- ТОВ "Асканія Енерджі" – 9,95 гривні за кубометр і так далі.
Важливо! Щоб зрозуміти, хто саме є постачальником газу для вас, можна звернути увагу на платіжки.
Окрім самого газу, українці мають також оплачувати його доставку. Цей платіж розраховується індивідуально, повідомляють "Газмережі".
При розрахунках враховується:
- скільки спожила людина за газовий рік;
- а також, який тариф на доставку встановив оператор ГРМ.
Вартість (тарифів на розподіл – 24 Канал) буде фіксованою на весь період воєнного стану в Україні та ще пів року після його завершення,
– йдеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Актуальний тариф на розподіл можна знайти на сайті НКРЕКП.
Що ще важливо знати про тарифи на газ зараз?
Газовий рік триває з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року. Перерахунок тарифу на доставлення газу здійснюється саме за підсумками цього періоду.
Плата за доставлення газу стала. Вона залишається незмінною – щомісяця.
Аби отримувати коректні платіжки за газ, потрібно надавати показники лічильника своєчасно. Це дозволено зробити до 5 числа наступного місяця.