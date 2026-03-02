Що сталося в Катарі?
Катар призупинив виробництво СПГ через атаку іранських безпілотників на енергетичний об'єкт, повідомляє Reuters.
Читайте також Один з найбільших НПЗ в Саудівській Аравії зупинився через атаку дрона
Ціни на газ стрімко летіть вгору. Зокрема, підвищення на майже 50% відчула Європа. Це один з наслідків атаки Ірану на Катар.
Катар призупинив виробництво СПГ через атаку іранських безпілотників на енергетичний об'єкт, повідомляє Reuters.
Читайте також Один з найбільших НПЗ в Саудівській Аравії зупинився через атаку дрона