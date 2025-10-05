Як виглядають нові 100 доларів?

В обіг нові 100 доларів увійшли також у 2013 році, пише 24 Канал.

Нова банкнота відрізняється тим, що:

вона стала синього кольору;

рамку, де був портрет Бенджаміна Франкліна прибрали;

збільшився портрет і віньєтка Бенджаміна Франкліна.

Також на новій банкноті є оновлені елементи захисту. Зверніть увагу на символ чорнильниці. При певному куті на ньому можна побачити малюнок дзвоника.

Зауважте! На новій банкноті з'явилась 3D стрічка.



Як відрізняються стара та нова банкноти номіналом 100 доларів / Скриншот з munbyn

Що потрібно знати про долари зараз?