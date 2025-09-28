Які долари зараз застарілі?

Водночас фінустанови можуть мати проблеми з перевіркою доларових купюр, випущених до 1996 року, пише 24 Канал.

Річ у тім, що з цього року доларові банкноти були модернізовані. Зокрема, на них з'явились нові елементи захисту.

Саме тому фінустанови можуть:

відмовитись приймати долари, випущені до 1996 року через неможливість їх перевірки;

або ж вимагати додаткову комісію для перевірки таких банкнот.

Які долари можуть не приймати обмінники?

Фінустанови України мають право не приймати:

Фальшиві банкноти. Їх передають на додаткову перевірку НБУ. Якщо підтвердиться, що це підробка, купюру віддають у правоохоронні органи для розслідування.

Значно зношені. Для таких банкнот здійснюється процедура інкасо.

Зауважимо, що поняття "незначно зношені" було скасовано ще у 2023 році. НБУ утвердив ці зміни, аби знівелювати вплив "людського фактора" на оцінку банкноти.

Що потрібно знати про долари зараз?

У минулому столітті існувала банкнота 100 000 доларів. Вона не була в готівковому обігу. Цю купюру застосовували лише для внутрішніх операцій між банками ФРС, повідомляє National Museum of American History.

Раніше номіналів доларових купюр було значно більше. Зокрема, існували банкноти 500, 1 000, 5 000 і 10 000 доларів, згодом їх вивели з обігу.