Как выглядят новые 100 долларов?

В обращение новые 100 долларов вошли также в 2013 году, пишет 24 Канал.

Новая банкнота отличается тем, что:

она стала синего цвета;

рамку, где был портрет Бенджамина Франклина убрали;

увеличился портрет и виньетка Бенджамина Франклина.

Также на новой банкноте есть обновленные элементы защиты. Обратите внимание на символ чернильницы. При определенном угле на нем можно увидеть рисунок колокольчика.

Обратите внимание! На новой банкноте появилась 3D лента.



Как отличаются старая и новая банкноты номиналом 100 долларов / Скриншот с munbyn

Что нужно знать о долларах сейчас?