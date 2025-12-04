Як змінився кус долара та євро?
Зараз євро зріс до майже семитижневого максимуму повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Важливо! Індекс долара, що відстежує курс американської валюти, відносно 6 основних конкурентів, сягнув – 98,94.
Зараз аналітики наголошують, що зниження ставки ФРС, уже закладене у ринок. Вирішальне значення будуть мати сигнали про зміну майбутньої монетарної політики.
Томас Метьюз, керівник відділу ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Capital Economics, заявив, що, враховуючи силу економіки США, інвестори можуть переоцінювати, наскільки скоротить ФРС у середньостроковій перспективі, незалежно від того, що вона зробить наступного тижня,
– наголосило видання.
Яка ситуація з іншими валютами, відносно долара:
- Євро знизився на менш як 0,1%. Тепер він складає – 1,1657 долара (це показник, який поблизу найвищого рівня, який був – 17 жовтня), повідомляє Trading Economics.
Цікаво! Євро отримало підтримку від зростання ділової активності у єврозоні. У листопаді вона показала найшвидші темпи за 30 місяців. Загалом у 2025 євро зміцнився на більш як 12%. Це найбільший приріст з 2017 року.
- Курс єни залишився на рівні 155,22 за долар.
- А от фунт стерлінгів коливається поблизу – 1,3337 долара. Це найвище значення з 28 жовтня.
- Шведська крона, своєю чергою, знизилась. Цьому сприяло уповільнення інфляції.
- Китайський юань слабне. Проте він однаково близький до 14-місячного максимуму.
Як змінився курс долара в Україні?
Курс долара у грудні стабільний. На міжбанку він перебуватиме в діапазоні – 42,20 – 42,70 гривні за долар протягом 1 – 7 грудня. А от на готівковому ринку – 42,30 – 42,80 гривні за долар.
Офіційний курс долара в Україні, станом на 4 грудня, складає – 42,20 гривень, повідомляє НБУ. Для порівняння, у 2024 це значення було – 41,70 гривень за долар.