У яких областях найбільше зосереджено природного газу?

Згідно з даними Порталу даних видобувної галузі України, в 3 нафтогазоносних регіонах зосереджено найбільше запасів нафти, газового конденсату та природного газу, серед яких Східний, Західний та Південний, передає 24 Канал.

Відтак, переважна частина запасів залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування.

У Східному регіоні знаходилося 76,50% запасів природного газу,

У Західному регіоні – 14,24%,

У Південному регіоні – 9,26%.

Водночас якщо виділити найбільші обсяги запасів природного газу серед адміністративних областей, то в Харківській зосереджено 39,75% від загальних запасів в Україні, у Полтавській – 29,50%, а у Львівській – 9,55%.

Таким чином, в цих областях зосереджено найбільша кількість родовищ природного газу. Зокрема, з усіх 467 родовища природного газу України, 101 родовище знаходиться в Полтавській області, 83 родовищ – в Харківській, 76 – у Львівській.

Цікаво! Надра України можуть містити близько 1,3 трильйона кубометрів блакитного палива, пише Finance.ua. Натомість найбільші запаси зосереджені в районі Дніпровсько-Донецької западини (Харківська та Полтавська області).

Яка країна у світі має найбільше природного газу?