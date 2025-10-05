У яких областях найбільше зосереджено природного газу?
Згідно з даними Порталу даних видобувної галузі України, в 3 нафтогазоносних регіонах зосереджено найбільше запасів нафти, газового конденсату та природного газу, серед яких Східний, Західний та Південний, передає 24 Канал.
Відтак, переважна частина запасів залягають в межах Східного нафтогазоносного регіону, на який, відповідно, припадають найбільші обсяги видобування.
- У Східному регіоні знаходилося 76,50% запасів природного газу,
- У Західному регіоні – 14,24%,
- У Південному регіоні – 9,26%.
Водночас якщо виділити найбільші обсяги запасів природного газу серед адміністративних областей, то в Харківській зосереджено 39,75% від загальних запасів в Україні, у Полтавській – 29,50%, а у Львівській – 9,55%.
Таким чином, в цих областях зосереджено найбільша кількість родовищ природного газу. Зокрема, з усіх 467 родовища природного газу України, 101 родовище знаходиться в Полтавській області, 83 родовищ – в Харківській, 76 – у Львівській.
Цікаво! Надра України можуть містити близько 1,3 трильйона кубометрів блакитного палива, пише Finance.ua. Натомість найбільші запаси зосереджені в районі Дніпровсько-Донецької западини (Харківська та Полтавська області).
Яка країна у світі має найбільше природного газу?
Відомо, що найбільші обсяги природного газу видобувають в США. Лідерують американці вже понад 10 років у рейтингу. Однак США не є країною, де зосереджено найбільші запаси природного газу.
Таким чином, у 2023 році американці видобули 39 квадрильйонів кубічних футів. Хоч в країні зосереджено лише 12,9 трильйона кубометрів газу або 6,5% світових резервів.
Водночас найбільші запаси природного газу в Росії. Вони оцінені в 38 трильйонів кубометрів, що становить 19% світових запасів.