Якими будуть нові євро?

На початку 2025 року Центробанк визначив 2 потенційні напрямки, навколо яких можуть створити новий дизайн, передає 24 Канал з посиланням на сайт Європейського центрального банку.

Перший напрямок має назву "Європейська культура" – зосереджений на спільних культурних просторах та видатних європейцях.

Другий напрямок називається "Річки та птахи", що уособлює стійкість та різноманітність природного світу, доповненому європейськими інституціями.

Ще влітку цього року стартував відкритий конкурс для дизайнерів з усіх країн Євросоюзу, роботи яких розглядатиме Контрольна рада ЄЦБ.

Рішення Ради щодо остаточного проєкту очікується до кінця 2026 року після громадського опитування.

А відповідно згодом відбудеться вже сам випуск нових банкнот – за кілька років.

Загалом нові банкноти повинні бути більш захищеними від підробок, довговічні та більш зручні у використанні, зокрема і для людей із вадами зору. А ще вони мають відповідати екологічним стандартам.

Крім того, номінали повинні залишитися звичайними, тобто 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Те саме стосується кольорів та розмірів купюр.

Зауважте! Чинні купюри офіційно вважатимуться легальним платіжним засобом попри створення нових банкнот.

Хто з відомих постатей буде на євробанкнотах?

Наприклад як заявив ще раніше президент Бундесбанку, Йоахім Нагель, Рада ЄЦБ склала список знакових особистостей Європи для мотивів євробанкнот. Це 6 жінок та чоловіків, які дуже добре втілюють європейську культуру та цінності.

Вони представляють широкий історичний спектр європейської музики, науки, літератури та мистецтва, сказав пан Нагель. Введення третьої серії євробанкнот водночас підкреслює відданість Євросистеми готівці,

– заявив Нагель.

До списку обраних знаменитостей входять: співачка Марія Каллас – 5 євро, композитор Людвіг ван Бетховен – 10 євро, хімік і фізик Марія Кюрі – 20 євро, письменник Мігель де Сервантес – 50 євро, ерудит Леонардо да Вінчі – 100 євро та лауреатка Нобелівської премії миру Берта фон Зуттнер – 200 євро.

Крім того, на зворотному боці банкнот будуть зображені різні культурні заходи та культурні простори: вуличні артисти, що розважають перехожих (5 євро), пісенний фестиваль з хором дітей та молоді (10 євро), школа чи університет з молодими студентами (20 євро), бібліотека з дорослими та дітьми (50 євро), дорослі та діти, що милуються вуличним мистецтвом (100), та вкритий деревами сквер, де збираються разом діти та дорослі (200 євро).

Яка європейська банкнота виходить з обігу?