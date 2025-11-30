Чи можна обміняти долари 1996 року?

Банки та обмінники не мають права відмовляти в обміні через старий дизайн чи рік випуску іноземних банкнот, якщо ці гроші є законними у своїй країні, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

Відтак це стосується усіх доларових купюр США – від 1914 року і до сьогодні. Крім того, регулятор не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з такими купюрами.

Якщо особа зафіксує відмову обмінювати валюту на підставі року випуску, то вона може звернутися до НБУ для проведення відповідних перевірок.

Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог, то до порушників застосовуватимуться заходи впливу.

Нагадуємо! Середній курс обміну долара в банках, станом на 30 листопада, становить 42 гривні, свідчать дані "Мінфіну", а на чорному ринку – на рівні 42,45 гривні. Натомість в обмінниках ціна нижча – 41,73 гривні, зазначається на finance.ua.

Як обміняти долари 1996 року?

Насамперед варто знайти банк або ліцензований пункт обміну валют та перевірити, чи купюра не має серйозних пошкоджень (тобто розривів, сильних плям, відсутніх частин, значних забруднень тощо).

Якщо ж купюра у нормальному стані – її можна обмінювати. Обмін має пройти за звичайним курсом.

Якщо банк або обмінник відмовляється це робити, то варто подати скаргу до НБУ.

Зверніть увагу! Річ у тім, що якщо купюра суттєво пошкоджена, як-от рвані країни, великі плями, обпалені тощо, то її можуть відправити на процедуру інкасо. Цей обмін відбувається через кореспондентські банки й може бути із комісією та затримкою.

По якому курсу здають долари 2006 року?