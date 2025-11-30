Чи можна обміняти долари 1996 року?
Банки та обмінники не мають права відмовляти в обміні через старий дизайн чи рік випуску іноземних банкнот, якщо ці гроші є законними у своїй країні, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.
Відтак це стосується усіх доларових купюр США – від 1914 року і до сьогодні. Крім того, регулятор не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з такими купюрами.
- Якщо особа зафіксує відмову обмінювати валюту на підставі року випуску, то вона може звернутися до НБУ для проведення відповідних перевірок.
- Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог, то до порушників застосовуватимуться заходи впливу.
Нагадуємо! Середній курс обміну долара в банках, станом на 30 листопада, становить 42 гривні, свідчать дані "Мінфіну", а на чорному ринку – на рівні 42,45 гривні. Натомість в обмінниках ціна нижча – 41,73 гривні, зазначається на finance.ua.
Як обміняти долари 1996 року?
- Насамперед варто знайти банк або ліцензований пункт обміну валют та перевірити, чи купюра не має серйозних пошкоджень (тобто розривів, сильних плям, відсутніх частин, значних забруднень тощо).
- Якщо ж купюра у нормальному стані – її можна обмінювати. Обмін має пройти за звичайним курсом.
- Якщо банк або обмінник відмовляється це робити, то варто подати скаргу до НБУ.
Зверніть увагу! Річ у тім, що якщо купюра суттєво пошкоджена, як-от рвані країни, великі плями, обпалені тощо, то її можуть відправити на процедуру інкасо. Цей обмін відбувається через кореспондентські банки й може бути із комісією та затримкою.
По якому курсу здають долари 2006 року?
Обмін 100 доларів 2006 року старого зразка відбувається за таким же курсом, як і інші. Адже всі банкноти, справжність яких підтверджена лічильниками, повинна прийматися до обміну.
Натомість нова банкнота номіналом 100 доларів увійшла в обіг у 2013 році. Вона відрізняється від старого зразка кольором – вона синя. Крім того, купюра має нові елементи захисту, як-от рухому 3D стрічку.