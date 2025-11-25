Як змінюється готівковий курс долара відносно гривні?

Валютний ринок реалізує очікуване зростання долара, коливання якого раніше стримував Національний банк. Готівковий курс реагує на зміни, подекуди сягаючи 43 гривень за долар. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На 25 листопада Національний банк оприлюднив офіційний курс долара на рівні 42,37 гривні. 26 листопада він становитиме 42,40 гривні за валюту.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Як правило, готівковий курс випереджає міжбанк копійок на 50. При цьому в деяких випадках саме банки виставляють більш агресивні й широкі спреди та ціни, ніж обмінники. Готівковий курс зростає, у деяких випадках вже бачив ціну 43 по продажу долара.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, ринок був налаштований на зростання долара й зараз фактично реалізує ці очікування.

До цього Нацбанк досить активно був на ринку, стримував цей рух, проте зараз змінюються загальні правила, очікування та ситуація, яка може вплинути на довгострокову стабільність фінансових надходжень. Тому в перспективі ринок відчуває цей ризик і розуміє, що в якийсь момент Нацбанк зменшить свою активність, буде зберігати резерви, що призведе до зростання і девальвації курсу гривні,

– каже експерт.

Скільки долар коштує в банках, обмінниках і на чорному ринку?

За останню добу курс долара в обмінниках здорожчав, у банках та на чорному ринку також спостерігають зростання ціни.

25 листопада долар подорожчав в обмінниках на майже 40 копійок. За даними finance.ua, у середньому долари купують по 42,30 гривні (+38 копійок), а продають – по 42,70 гривні (+12 копійок).

З даних сайту "Мінфін" відомо, що в банках долар купують у середньому по 42,20 гривні (+20 копійок проти 24 листопада), а продають по 42,61 гривні (+12 копійок).

На чорному ринку купити долар можна в середньому по 42,60 гривні (+10 копійок), а продати – по 42,73 гривні (+28 копійок).

Який прогноз зростання курсу долара до кінця 2025 року?