Що потрібно знати про 500 євро зараз?

500 євро належать до першої серії єврових банкнот, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Зверніть увагу! До першої серії увійшли банкноти 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Друк 500 євро було припинено ще у 2019 році. До того ж ця купюра не увійшла у другу серію єврових банкнот.

Якщо ви не хочете використовувати банкноту 500 євро зараз, її можна обміняти. Така процедура доступна у будь-якому національному центральному банку єврозони.

Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість і її можна буде обміняти в будь-якому національному центральному банку єврозони в будь-який час,

– зазначає ЄЦБ.

Цікаво! Друга серія єврових банкнот має назву "Європа". У неї увійшли купюри номіналом: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро. Таку назву банкноти отримали невипадково, річ у тім, що на них зображено принцесу Європи – персонажа з грецької міфології.

Що важливо знати про валюту зараз?