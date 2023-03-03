Індивідуальні інвестори масово купують акції компанії Tesla. Вони навіть зуміли встановити кілька рекордів за обсягами придбаних цінних паперів за день.

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Нова перемогла Tesla на фондовому ринку

Загалом з початку 2023 року інвестори уже встигли придбати акції Tesla на 13,6 мільярда доларів, за даними Vanda Research. Цей показник впритул наблизився до рекордного рівня для цього показника за увесь 2022 рік – майже 17 мільярдів доларів. Цінні папери американського виробника електрокарів наразі є найбільш популярними на ринку серед індивідуальних інвесторів.

Сумарні роздрібні надходження в Tesla ще ніколи не були вищими,

– заявили у Vanda Research.

Цілком ймовірно, що настільки потужна популярність акцій компанії Ілона Маска серед окремих інвесторів сприяла стрімкому зростанню вартості цих активів у 2023 році. Йдеться про зростання на 55%.

Інвестори Tesla добре відомі своєю відданістю. У 2022 році вони поспішали купувати акції виробника електрокарів, які суттєво просіли в ціні. Нагадаємо, що за минулий рік компанія Ілона Маска зафіксувала втрати на рівні 600 мільярдів доларів.

Крім того, індивідуальні інвестори напередодні презентації Маска та інших керівників Tesla встановили новий рекорд за кількістю придбаних акцій компанії. Вони за день вклали понад 500 мільйонів доларів у цінні папери відомого техгіганта. Цікаво, що захід безпосередньо не виправдав очікування, а компанія Tesla зафіксувала новий спад на фондовому ринку.