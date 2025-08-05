За що Маск отримає 30 мільярдів доларів?

У понеділок, 4 серпня, рада директорів Tesla підтвердила свою підтримку Маска, схваливши видачу йому 96 мільйонів обмежених акцій загальною ринковою вартістю майже 30 мільярдів доларів. Рада назвала цей крок проявом довіри до Маска і прагненням не дати йому переключитися на інші проєкти, пише 24 Канал з посиланням на Washington Post.

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Згідно з умовами угоди, Маск зобов'язаний зберегти посаду керівника Tesla протягом як мінімум двох років, а отримані акції він не зможе продавати протягом п'яти років.

Ілон знову і знову доводив, що володіє винятковими лідерськими якостями,

– написали голова ради директорів Робін Денхолм і незалежний директор Кетлін Вілсон-Томпсон у листі акціонерам.

Паралельно в США триває судовий розгляд щодо компенсаційного пакета 2018 року, який повинен був принести Маску акції на суму 55,8 мільярда доларів. Минулого року суддя визнав цю виплату несправедливою.

Важливо! Якщо Маск виграє справу і доможеться відновлення минулого пакета, нинішня компенсація втратить чинність.

У раді директорів підкреслили, що Маск повинен і надалі зосереджуватися на розвитку Tesla, особливо з урахуванням того, що компанія все активніше розвиває напрямки, пов'язані зі штучним інтелектом і робототехнікою.

Останнім часом акції й продажі Tesla різко пішли вниз, в тому числі через політичну активність Маска і його короткостроковий союз з адміністрацією Дональда Трампа, що завершився скандалом.

Ми вважаємо, що цей грант забезпечить перебування Маска на посаді гендиректора як мінімум до 2030 року й усуває надмірні очікування щодо акцій,

– зазначив Аналітик Wedbush Securities Ден Айвс.

Минулого року Маск відкрито вимагав збільшити свій контроль над Tesla на тлі судової тяганини. У X він заявляв, що не відчуває себе впевнено, розвиваючи Tesla в області ШІ та робототехніки без 25% голосуючих акцій — частки, достатньої для впливу, але не абсолютної влади.

Якщо це неможливо, мені б більше хотілося розвивати ці технології за межами Tesla,

– писав він.

Чому Маска хочуть бачити головою Tesla?

У листі акціонерам члени ради підкреслили, що посилення конкуренції за кадри у сфері ШІ також стало важливим фактором при прийнятті рішення про нову компенсацію Максу.

В останні місяці за мільярди доларів були придбані компанії, а окремі інженери, навіть не бувши засновниками, отримували компенсації в сотні мільйонів. Але навіть серед таких фахівців ніхто не може зрівнятися з Ілоном за сукупністю лідерських якостей, технічної компетенції та унікального досвіду у створенні революційних і прибуткових компаній,

– зазначено у листі.

Залишається незрозумілим, чи викличе нова угода аналогічні юридичні наслідки, як і попередня. Деякі члени ради, які брали участь у затвердженні пакета 2018 року, все ще залишаються на посаді.

Важливо! Після того як суд скасував стару угоду, вказавши на залежність ради, акціонери проголосували за її відновлення. Однак це голосування не скасувало вердикт суду.

На нещодавній конференції Маск знову підняв тему контролю над Tesla. У відповідь на питання аналітика, чи готовий він продовжувати розвивати напрямок ШІ без збільшення своєї частки, Маск не дав однозначної відповіді.

Це серйозне питання для мене, як я вже говорив раніше. Сподіваюся, воно буде розглянуто на найближчих зборах акціонерів. Я не хочу опинитися в ситуації, коли у мене так мало контролю, що мене можуть легко усунути після того, як я створив армію гуманоїдних роботів,

– зазначив голова Tesla

Він додав, що, як вже говорив раніше, його частка в Tesla повинна бути достатньою, щоб направляти компанію в правильному напрямку, але не настільки великою, щоб його не можна було замінити, якщо він збожеволіє.