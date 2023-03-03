Индивидуальные инвесторы массово покупают акции компании Tesla. Они даже сумели установить несколько рекордов по объему приобретенных ценных бумаг в день.

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Новая победила Tesla на фондовом рынке

В целом с начала 2023 года инвесторы уже успели приобрести акции Tesla на 13,6 миллиарда долларов, за данным Vanda Research. Этот показатель вплотную приблизился к рекордному уровню для этого показателя за весь 2022 год – почти 17 миллиардов долларов. Ценные бумаги американского производителя электрокаров сейчас наиболее популярны на рынке среди индивидуальных инвесторов.

Суммарные розничные поступления в Tesla еще никогда не были выше,

– заявили в Vanda Research.

По всей вероятности, столь мощная популярность акций компании Илона Маска среди отдельных инвесторов способствовала стремительному росту стоимости этих активов в 2023 году. Речь идет о росте на 55%.

Инвесторы Tesla хорошо известны своей преданностью. В 2022 году они спешили покупать акции производителя электрокаров, существенно просевших в цене. Напомним, что за прошлый год компания Илона Маска зафиксировала потери на уровне 600 миллиардов долларов.

Кроме того, индивидуальные инвесторы в преддверии презентации Маска и других руководителей Tesla установили новый рекорд по количеству приобретенных акций компании. Они за день вложили свыше 500 миллионов долларов в ценные бумаги известного техгиганта. Интересно, что мероприятие непосредственно не оправдало ожидание, а компания Tesla зафиксировала новый спад на фондовом рынке.