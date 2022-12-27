Цей календарний рік Tesla завершує серед основних аутсайдерів Індексу S&P 500. Ба більше, за визначений період компанія втратила майже усі свої надходження за час пандемії.

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Tesla закінчує рік на негативній ноті

Ілон Маск звинувачує Федеральний резерв у тому, що його компанія втратила 600 мільярдів ринкової капіталізації за рік. Зокрема, він вкотре заявив, що регулятор підняв ставку до шаленого рівня.

Дані, які я бачу, свідчать про що ми уже знаходимося у дефляції,

– повідомив мільярдер на минулому тижні.

На думку бізнесмена, ціни уже почали знижуватися відповідно американський центральний банк більше немає потреби підтримувати ставку на такому високому рівні. Маск вважає, що це призводить до того, що люди виводять кошти з акцій, що призводить до їхнього знецінення.

Чому ФРС стрімко підіймає ставку у 2022 році

Федеральна резервна система США протягом поточного року проводить одну із найбільш агресивних монетарних політик. Все через рекордну в країні інфляцію, яка влітку сягнула максимуму за понад 41 рік. Наразі регулятор підняв ставку до найвищого рівня з 2007 року.

Наразі інфляція у США поступово спадає. Саме тому під час останнього засідання чиновники ФРС вирішили підняти ставку на 50 базисних пунктів, а не на 75, як було раніше.

Коментарі від одного з інвесторів Tesla

Інвестор та менеджер компанії Future Fund Гері Блек додав, що оцінка Маска щодо попиту на акції є правильною, проте теорія мільярдера має певні недоліки.

Для прикладу, Блек підтвердив, що монетарна політика Федерального резерву впливає на динаміку фондового ринку у США, але це не пояснює чому виробник електрокарів Tesla зафіксувала шалені втрати після придбання ним соціальної мережі Twitter.

З іншої сторони, інвестор продовжує тримати у своєму портфоліо акції Tesla. Цікаво, що він не один. Теж саме робить очільниця компанії ARK Invest Кеті Вуд. Ба більше, вона протягом усього кварталу купувала цінні папери виробника електрокарів, які рекордно впали в ціні.