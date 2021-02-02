Перед кожним інвестором стоїть складне питання – як грамотно вибрати активи, в які варто вкластися, щоб заробити. Дізнайтеся, як досягти успіху в інвестиціях, грунтуючись на принципах лауреатів Нобелівської премії.

Джерело: 24 канал

Один з основоположних принципів успішного інвестування полягає в диверсифікації. "Не можна класти всі яйця в один кошик", розповіли в коментарі 24 каналу експерти Forex Club.

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Вибрати активи для вкладення коштів таким чином, щоб ваш інвестиційний портфель був стабільним і приносив дохід – основне завдання кожного інвестора.

Як скласти портфель інвестора

Зробити це можна самостійно, проте для цього потрібно досить багато часу. Щоб зробити правильний вибір доведеться глибоко зануритися в фінансову звітність окремих компаній, секторів економіки, зрозуміти грошово-кредитну політику центральних банків, проаналізувати ринкові тренди тощо.

Важливо, що навіть якщо інвестор почне самостійно розбиратися у всьому цьому, не можна виключати ймовірність помилок. Можна зробити неправильні висновки або нехтувати необхідні фактори. В результаті є ризик не просто не заробити, а й втратити частину капіталу.

Щоб уникнути витрати часу і зайвих помилок, краще скористатися досвідом експертів, які професійно інвестують і постійно аналізують ситуацію в економіці. Одним з хороших способів вигідно вкласти кошти, є використання торгової системи "нобелівські портфелі", яку створили провідні експерти компанії Forex Club.

Принципи створення "нобелівського портфеля"

Система "нобелівських портфелів" будується на принципах нобелівського лауреата з економіки Гаррі Марковіца. Він запропонував власний оригінальний метод, який полягає в пошуку найменш пов'язаних один з одним активів. При цьому угоди відкриваються тільки "в зростання" і мають на увазі тривале утримання відкритої позиції.



Модель портфеля Гаррі Марковіца / Фото answr.pro

Заведено вважати, що такий підхід є найменш ризикованим для інвестора, оскільки в тому випадку, якщо один з активів в портфелі раптом сильно втратить у ціні через несприятливу світову кон'юнктуру ринку, то це не торкнеться (або несуттєво торкнеться) всіх інших активів. І в кінцевому підсумку навіть різке падіння ціни одного з інструментів не вплине на прибутковість всього портфеля в цілому.

Основні різновиди

Експерти Forex Club пропонують своїм клієнтам готову торгову систему "Нобелівські портфелі". Залежно від того, на який ризик готовий піти інвестор і яку прибутковість він розраховує отримати, він може вибрати той чи інший "портфель" – агресивний, помірний і консервативний.

До складу портфелів можуть входити сільськогосподарські активи (какао, кава, кукурудза), акції та фондові індекси, енергоносії і метали (в тому числі дорогоцінні). Портфелі ведуться експертами компанії, які мають багаторічний досвід успішних інвестицій.

Агресивний портфель передбачає потенційний річний дохід інвестора на рівні 36-60% при очікуваному річному ризику в середньому в 35%. З 2013 по 2019 роки його загальна прибутковість склала 52,3%, а за 2020 рік – 16,7%.

передбачає потенційний при очікуваному річному ризику в середньому в 35%. З 2013 по 2019 роки його загальна прибутковість склала 52,3%, а за 2020 рік – 16,7%. П омірний портфель передбачає очікуваний річний дохід у 24% , і такий же рівень ризику. У 2020 році прибутковість цього портфеля склала 8,3%.

передбачає очікуваний річний дохід у , і такий же рівень ризику. У 2020 році прибутковість цього портфеля склала 8,3%. І, нарешті, консервативний портфель має рівень ризику в 10% і потенційний річний дохід теж 10%. У 2020 році його прибутковість склала 4,3%.

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Як почати користуватися "Нобелівськими портфелями"?

Почати використовувати сервіс "Нобелівські портфелі" просто. Для цього потрібно відкрити й поповнити рахунок у Forex Club на суму, достатню для підключення до сервісу.

Потім вам потрібно буде подати заявку на підключення до цієї торгової системи через сайт компанії або персонального менеджера.

Після цього ви будете отримувати відповідні рекомендації по здійсненню операцій і керувати вашим капіталом, спираючись на них.

Зберіть свій портфель інвестора. Експерти Forex Club допоможуть вибрати оптимальний варіант саме для вас. Замовлення дзвінка у вас займе менше ніж 1 хвилину.