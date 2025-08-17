Яку монету можна продати за мінімум 10 тисяч гривень?

Монету "1 гривня" 1992 року різновиду 1.1ААг можна продати за суму від 12 до 37 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Монети-ягідки".

Зверніть увагу! Ця монета відрізняється гладким гуртом, без напису.

На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням написів,

– кажуть фахівці.



Яку українську монету можна продати за мінімум 20 тисяч гривень / Скриншот з "Монети-ягідки"

Від 15 до 20 тисяч гривень можна продати монету "1 гривня" різновиду 1.1АА1, за умови, що там вказано рік:

1992;

1994;

1995.

Пробні гривні карбували англійськими пуансонами з датою 1992, тому вийшло що на полі монети вказана дата 1992, а на гурті – 1994 або 1995,

– зазначали спеціалісти.



Яку монету можна продати за 500 доларів / Скриншот з "Монети-ягідки"

Зауважте! Дата на такій монеті має бути розділена 3 крапками з обох боків.