Каждый инвестор стоит перед сложным вопросом – как грамотно выбрать активы, в которые стоит вложиться, чтобы заработать. Узнайте, как достичь успеха в инвестициях, основываясь на принципах лауреатов Нобелевской премии.

Источник: 24 канал

Один из основополагающих принципов успешного инвестирования заключается в диверсификации. "Нельзя класть все яйца в одну корзину", рассказали в комментарии 24 канала эксперты Forex Club.

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Выбрать активы для вложения средств таким образом, чтобы ваш инвестиционный портфель был стабильным и приносил доход – основная задача каждого инвестора.

Как составить портфель инвестора

Сделать это можно самостоятельно, однако для этого требуется достаточно много времени. Чтобы сделать правильный выбор придется глубоко погрузиться в финансовую отчетность отдельных компаний, секторов экономики, понять денежно-кредитную политику центральных банков, проанализировать рыночные тренды и тому подобное.

Важно, что даже если инвестор начнет самостоятельно разбираться в этом, нельзя исключать вероятность ошибок. Можно сделать неправильные выводы или пренебрегать необходимые факторы. В результате есть риск не просто не заработать, но и потерять часть капитала.

Чтобы избежать траты времени и лишних ошибок, лучше воспользоваться опытом экспертов, которые профессионально инвестируют и постоянно анализируют ситуацию в экономике. Одним из хороших способов выгодно вложить средства, является использование торговой системы "нобелевские портфели", которую создали ведущие эксперты компании Forex Club.

Принципы создания "нобелевского портфеля"

Система "нобелевских портфелей" строится на принципах нобелевского лауреата по экономике Гарри Марковица. Он предложил свой оригинальный метод, который заключается в поиске наименее связанных друг с другом активов. При этом сделки открываются только "в рост" и подразумевают длительное содержание открытой позиции.



Модель портфеля Гарри Марковица / Фото answr.pro

Принято считать, что такой подход является наименее рискованным для инвестора, поскольку в том случае, если один из активов в портфеле вдруг сильно потеряет в цене из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка, то это не коснется (или несущественно коснется) всех других активов. И в конечном итоге даже резкое падение цены одного из инструментов не повлияет на доходность всего портфеля в целом.

Основные разновидности

Эксперты Forex Club предлагают своим клиентам готовую торговую систему "Нобелевские портфели". В зависимости от того, на какой риск готов инвестор и какую доходность он рассчитывает получить, он может выбрать тот или иной "портфель" – агрессивный, умеренный и консервативный.

В состав портфелей могут входить сельскохозяйственные активы (какао, кофе, кукуруза), акции и фондовые индексы, энергоносители и металлы (в том числе драгоценные). Портфели ведутся экспертами компании, имеющие многолетний опыт успешных инвестиций.

Агрессивный портфель предполагает потенциальный годовой доход инвестора на уровне 36-60% при ожидаемом годовом риске в среднем в 35%. С 2013 по 2019 годы его общая доходность составила 52,3%, а 2020 года – 16,7%.

предполагает потенциальный при ожидаемом годовом риске в среднем в 35%. С 2013 по 2019 годы его общая доходность составила 52,3%, а 2020 года – 16,7%. Умеренный портфель предполагает ожидаемый годовой доход в 24% , и такой же уровень риска. В 2020 году доходность этого портфеля составила 8,3%.

предполагает ожидаемый годовой доход в , и такой же уровень риска. В 2020 году доходность этого портфеля составила 8,3%. И, наконец, консервативный портфель имеет уровень риска в 10% и потенциальный годовой доход тоже 10%. В 2020 году его доходность составила 4,3%.

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Как начать пользоваться "Нобелевскими портфелями"?

Начать использовать сервис "Нобелевские портфели" просто. Для этого нужно открыть и пополнить счет в Forex Club на сумму, достаточную для подключения к сервису.

Затем вам нужно будет подать заявку на подключение к этой торговой системы через сайт компании или персональному менеджеру.

После этого вы будете получать соответствующие рекомендации по осуществлению операций и управлять вашим капиталом, опираясь на них.

Соберите свой портфель инвестора. Эксперты Forex Club помогут выбрать оптимальный вариант именно для вас. Заказ звонка у вас займет менее 1 минуту.